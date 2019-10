Actualidade

A seleção portuguesa vai defrontar a Lituânia no 'play-off' de manutenção do Grupo I da Taça Davis, agendado para 06 e 07 de março de 2020, ditou o sorteio efetuado hoje pela Federação Internacional de Ténis, em Londres.

Depois da derrota frente à Bielorrússia, em setembro, a equipa portuguesa ficou obrigada a disputar o 'play-off' de permanência no Grupo I e, de acordo com o sorteio, vai voltar a jogar fora, mas desta feita contra uma seleção à qual ganhou em 2013, na terra batida do Club Internacional de Football.

Caso conquiste a vitória em março, Portugal poderá voltar a jogar em setembro no Grupo I, que passa a ser Mundial no próximo ano, para lutar por um lugar nas Davis CUP Finals de 2021.