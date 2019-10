Açores/Mau tempo

Os moradores de Porto Pim, na ilha do Faial, que na quarta-feira foram retirados pela Proteção Civil devido aos galgamentos do mar provocados pelo furacão "Lorenzo", regressaram hoje a casa para fazer limpezas e avaliar os estragos.

Maria de Jesus Neto, uma das moradoras daquela zona, contou à agência Lusa, ainda com a voz embargada, como viveu os momentos em que a força da ondulação lhe abriu a porta de casa sem pedir licença e inundou o rés-do-chão, danificando mobílias e eletrodomésticos.

"A força da água foi tanta que nos pôs a porta dentro. Fui projetada para a escada e estivemos com água dentro de casa até acima do joelho. A parte de baixo da casa está toda destruída. As mobílias e os eletrodomésticos estão praticamente despachados", recorda Maria de Jesus, que nunca se lembra de uma situação semelhante.