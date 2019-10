Óbito/Freitas do Amaral

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, expressou hoje pesar pela morte de Diogo Freitas do Amaral, considerando que deixou "uma fortíssima marca" e deu um "valiosíssimo contributo" para a democracia e influência portuguesa.

"Recebi, com profunda tristeza, a notícia da morte do Professor Diogo Feitas do Amaral", começou por escrever o secretário-geral da ONU numa nota enviada às redações.

António Guterres recordou o percurso político de Freitas do Amaral e o contacto próximo que alimentaram desde o início da democracia em Portugal: "O intenso contacto que mantivemos no Portugal pós-revolução de Abril permitiu-me apreciar, plenamente, o valiosíssimo contributo do Professor Freitas do Amaral para a vida democrática portuguesa e para a nossa integração europeia".