Actualidade

Quatro suspeitos de terem participado no assassínio da política e defensora dos direitos humanos brasileira Marielle Franco foram presos hoje no Rio de Janeiro, incluindo a mulher e o cunhado do ex-polícia acusado de ser o atirador.

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), os detidos são suspeitos de terem feito desaparecer a metralhadora usada para matar Marielle Franco e o motorista do carro em que ela viajava, Anderson Gomes, em março de 2018.

Segundo as autoridades brasileiras, os detidos Elaine Lessa, o seu irmão, Bruno Pereira Figueiredo, José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas atuaram para "impedir e embaraçar a investigação criminal que apura a participação de uma organização criminosa nos homicídios da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes".