Óbito/Freitas do Amaral

O antigo primeiro-ministro José Sócrates considerou hoje que Freitas do Amaral, que foi seu ministro dos Negócios Estrangeiro, destacou-se como uma "personagem singular" da democracia portuguesa, com vasta cultura política e jurídica e defensor dos direitos individuais.

"Freitas do Amaral foi uma personagem singular da democracia portuguesa", salienta o antigo líder do PS entre 2004 e 2011, numa nota enviada à agência Lusa sobre a morte do fundador e primeiro líder do CDS, hoje, aos 78 anos.,

José Sócrates refere que Diogo Freitas do Amaral, que integrou o primeiro dos dois Governos que liderou, "exerceu funções políticas do mais alto nível no plano nacional e internacional".