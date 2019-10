Atletismo/Mundiais

Patrícia Mamona apurou-se hoje para a final do triplo salto dos Campeonatos do Mundo de atletismo, que estão a decorrer em Doha, ao obter o 10.º melhor resultado das qualificações, com a marca de 14,21 metros.

Pelo caminho ficam as outras duas portuguesas que estiveram em ação - Evelise Veiga foi 18.ª, com 13,89 metros, e Susana Costa 20.ª, com 13,77.

A final, com as 12 melhores de hoje de novo em ação, disputa-se no sábado, às 20:35 locais (18:35 em Lisboa), novamente no estádio Khalifa, na capital do Qatar.