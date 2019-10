Actualidade

Os chefes de Estado nigeriano e sul-africano, Muhammadu Buhari e Cyril Ramaphosa, acordaram hoje reforçar a cooperação, incluindo policial, para evitar a repetição dos episódios de violência xenófoba de setembro na África do Sul.

Durante uma conferência de imprensa, em Pretória, os dois dirigentes condenaram os ataques contra estrangeiros, incluindo nigerianos, na África do Sul e os atos de retaliação que se seguiram contra os sul-africanos na Nigéria.

"Estamos totalmente contra estes atos que condenamos nos mais veementes termos. Não os podemos tolerar", disse Cyril Ramaphosa aos jornalistas no final de um encontro com o homólogo nigeriano, que cumpre uma visita oficial à África do Sul.