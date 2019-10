Actualidade

O Ministério Público (MP) cabo-verdiano defende uma aposta no investimento público e na definição de políticas que promovam o combate à criminalidade, recordando que no último ano cada procurador teve a seu cargo 2.433 processos.

As conclusões constam do Relatório Anual Sobre a Situação da Justiça referente ao ano judicial 2018/2019 (01 de agosto a 31 de julho), elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e ao qual a Lusa teve hoje acesso. O documento alerta para a "exiguidade do quadro de magistrados" do MP e para o "escasso número de procuradores-gerais adjuntos em efetividade de funções", o que também está a travar a instalação do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.

"Importa continuar a melhorar a capacidade de resposta das instituições com responsabilidades na administração da Justiça, desafio que o Ministério Público abraçou e tem vindo a enfrentar conforme revelam os resultados dos últimos anos. No entanto, a obtenção de ainda melhores resultados demanda políticas públicas assertivas e um posicionamento claro e inequívoco dos poderes públicos na priorização da justiça e na atribuição da centralidade que ela deve merecer num Estado de direito democrático", lê-se, aludindo à redução de 34,1% no total de processos-crime pendentes desde 2015/2016.