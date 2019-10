Óbito/Freitas do Amaral

O antigo líder da Aliança Democrática, Francisco Pinto Balsemão, lamentou hoje a morte do fundador do CDS-PP Freitas do Amaral, recordando-o como um "jurista notável" e pelo "importante contributo para a democracia" em Portugal.

"Lamento a morte de Diogo Freitas do Amaral e apresento as minhas sentidas condolências à sua família", afirmou Francisco Pinto Balsemão, que foi primeiro-ministro entre 1981 e 1983 [VIII Governo Constitucional], em comunicado enviado à agência Lusa, acrescentando que o antigo ministro "era um jurista notável e será recordado pelo seu importante contributo para a democracia portuguesa".

O fundador do CDS e ex-ministro Freitas do Amaral morreu hoje, aos 78 anos. No comunicado, Pinto Balsemão recordou ainda o ex-ministro pelo seu "empenho na revisão constitucional de 1982" e na lei de Defesa Nacional" e o facto de o fundador do CDS ter também ter sido vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa no seu governo.