Açores/Mau Tempo

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, enalteceu hoje o espírito de entreajuda dos açorianos depois da passagem do furacão "Lorenzo", considerando que o país está a receber uma lição de resiliência.

"É notável como esta comunidade, toda ela, se mobilizou para ajudar a recuperar as praias, a limpar as ruas, as casas e esse também é um exemplo para todo o país", afirmou Pedro Siza Vieira que, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, visitou hoje as ilhas das Flores e do Faial.

Notando que os estragos registados no Faial "refletem a violência do furacão e das vagas que seguiram, da agitação marítima", Pedro Siza Vieira insistiu que, "se o país está solidário com os Açores neste momento", também está a receber "uma lição de resiliência e de entreajuda de uma comunidade que tem uma identidade muito forte".