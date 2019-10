Óbito/Freitas do Amaral

O antigo presidente do CDS-PP, Adriano Moreira, afirmou hoje que Diogo Freitas do Amaral "vai ter um lugar na história" do início da democracia portuguesa, lembrando que "sempre acreditou na capacidade do país alinhar com o movimento europeu".

"Conheci o professor Freitas do Amaral ainda quando ele era jovem assistente da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele foi convidado para o Governo do doutor Marcello Caetano e recusou, o que já era um grande sinal de caráter e de decisão em função dos próprios valores", afirmou à Lusa Adriano Moreira, acrescentando que o fundador do CDS-PP "vai ter um lugar na história dessa época portuguesa".

O antigo ministro Freitas do Amaral morreu hoje, aos 78 anos, e, na opinião do antigo dirigente dos centristas, o "grande ato" que praticou a nível político "foi a criação do centro da democracia cristã", que, àquela data, era "o grande movimento impulsionador" da União Europeia.