O secretário-geral do PS recebeu hoje o apoio de Manuela Eanes, mulher do antigo Presidente da República, general Ramalho Eanes, que classificou António Costa como "político íntegro" e pediu respeito pela instituição militar no caso de Tancos.

Manuela Eanes encontrou-se com António Costa a meio de uma ação de rua do PS na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, na qual também esteve presente o presidente da câmara municipal da cidade, Fernando Medina.

"Estou aqui por um dever de cidadania, porque António Costa, nas suas diferentes funções (ministro da Justiça, presidente da Câmara de Lisboa ou primeiro-ministro), é um político íntegro e que tem da política uma dimensão ética. Tenho por ele uma grande consideração", afirmou Manuela Eanes, numa declaração em que elogiou também a mulher do líder socialista, Fernanda Tadeu.