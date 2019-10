Actualidade

O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) em Angola espera concluir dentro de seis semanas o repatriamento voluntário organizado dos refugiados da República Democrática do Congo (RDCongo) instalados no centro do Lóvua, província angolana da Lunda Norte.

"O outro evento importante é o retorno organizado dos refugiados da RDCongo para o Cassai, que esperamos concluir em seis semanas daqueles que ainda permanecem em Angola. Já retornaram espontaneamente cerca de 14.000 e que estamos também a assistir lá na RDCongo", afirmou hoje, em Luanda, Wellinton Carneiro, oficial sénior do ACNUR em Angola.

O Governo angolano anunciou hoje que, a partir da próxima semana, tem início um novo processo de repatriamento voluntário organizado dos restantes 10.000 refugiados da República Democrática do Congo (RDCongo), instalados no centro de acolhimento do Lóvua.