O Sporting de Braga desperdiçou hoje duas situações de vantagem e empatou 2-2 na receção aos eslovacos do Slovan Bratislava, em encontro da segunda jornada do Grupo K da Liga Europa em futebol.

Bruno Viana adiantou os 'arsenalistas', aos 31 minutos, mas também na própria baliza, aos 87, já depois de cometer um penálti, que Sporar aproveitou, na recarga a defesa de Eduardo, aos 45+4, enquanto Galeno marcou o outro golo dos bracarenses, aos 63.

Na classificação, o Slovan Bratislava lidera, com os mesmos quatro pontos do conjunto de Ricardo Sá Pinto, enquanto o Wolverhampton é terceiro, com três, depois de vencer por 1-0 no reduto do Besiktas, ainda a zero.