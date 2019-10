Actualidade

O primeiro-ministro são-tomense anunciou hoje um financiamento no valor global de 54 milhões de dólares (quase 50 milhões de euros) do Banco Mundial (BM), dos quais cinco milhões serão desbloqueados "muito brevemente".

"O Banco Mundial muito brevemente vai colocar [o financiamento] à disposição de São Tomé e Príncipe. Temos vários projetos com o BM, designadamente a estrada número 1, no norte, com cerca de 29 milhões de dólares [26 milhões de euros]; o projeto da proteção social, avaliado em 10 milhões de dólares [nove milhões de euros], todo o programa de energias limpas e renováveis, orçado em mais de 10 milhões de dólares", explicou Jorge Bom Jesus, numa entrevista coletiva.

O governante são-tomense, que falava à imprensa por ocasião dos 10 meses do seu mandato, garantiu que esses "muitos milhões de dólares" vão entrar para financiar vários projetos no país graças à assinatura, quarta-feira, do programa de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional (FMI).