A Federação dos Jornalistas de Língua Portuguesa (FJLP) defendeu hoje, em carta aberta, o jornalista são-tomense Óscar Medeiros, alvo de uma ação judicial, repudiando "a instauração e o desenvolvimento do processo" e apelou à libertação do réu.

"A Federação dos Jornalistas de Língua Portuguesa - FJLP solidariza-se com o colega Óscar Medeiros, repudia a instauração e o desenvolvimento do processo judicial e roga às autoridades, em especial às judiciárias em São Tomé e Príncipe para que seja encerrado e declarado inocente o jornalista, como medida de JUSTIÇA!" lê-se na nota enviada à Lusa e assinada pelo presidente da direção executiva da organização, Alcimir Antonio do Carmo.

Para a FJLP, a aplicação de processos a jornalistas é "uma clara tentativa de impor censura, de amedrontar os profissionais da imprensa, de querer expor e denegrir a imagem daqueles que têm o dever de fiscalizar, sobretudo autoridades, em defesa do interesse público e da democracia".