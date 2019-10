Actualidade

A União Europeia vai abrir conversações oficiais sobre a adesão de dois países balcânicos, a Macedónia do Norte e a Albânia, foi hoje revelado, em Bruxelas, numa carta subscrita pelos presidentes das principais instituições europeias.

A missiva, dirigida aos membros do Conselho Europeu, é assinada por David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, e ainda pelo presidente em exercício da Comissão Europeia, Jean-Claude juncker e pela presidente eleita Ursula Von der Leyen.

No Conselho Europeu de junho, os líderes europeus tinham já avançado com a hipótese de abrir as negociações até final de outubro com os dois países balcânicos, seguindo uma recomendação da Comissão Europeia.