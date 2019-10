Açores/Mau Tempo

Pouco mais de 24 horas depois da passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, em Porto Pim, na ilha do Faial, o tempo é de limpar, varrer, lavar e reconstruir, mas também são dias de entreajuda e solidariedade.

Esta tarde, quando o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, e os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento, Nelson de Souza, chegaram a Porto Pim, ao longe viam-se dezenas de voluntários a limpar a praia, praticamente coberta com detritos que o furacão "Lorenzo" atirou para terra.

No café "Porto Pim" era também tarde de limpezas, depois de, na madrugada de quarta-feira, a água ter chegado a metro e meio de altura, destruindo balcões, frigoríficos e até o estrado de madeira da esplanada, agora todo esburacado.