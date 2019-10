Eleições

O secretário-geral do PS defendeu hoje que os portugueses já sabem como é um executivo socialista, mas que um Governo sem o PS será um risco e gerar-se-á um sentimento de "angústia" na próxima segunda-feira.

No enceramento do comício de Setúbal, em plena Praça do Bocage, o líder socialista começou por transmitir uma nota de insatisfação, dizendo que não ouve apenas aqueles que dizem "obrigado António Costa, mas também aqueles que dizem que é necessário fazer mais e melhor".

Depois desta nota de abertura, o secretário-geral do PS traçou um cenário de bipolarização em relação às eleições do próximo domingo.