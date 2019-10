Eleições

A cabeça de lista do Livre por Lisboa às eleições legislativas, Joacine Katar Moreira, defendeu na quinta-feira à noite a necessidade de "uma mudança que desconforte", e antecipou que o partido vai ser "esse desconforto" no parlamento.

"A mudança que nós queremos não é só a substituição de cadeiras [no hemiciclo], não é somente a alteração de umas por outras e de uns por outros. A mudança que nós queremos é uma mudança que nos desconforte. Se não houver desconforto não há mudança e eu sou esse desconforto", frisou Joacine Katar Moreira durante o encerramento da campanha eleitoral do Livre às legislativas de 06 de outubro, no Auditório Camões, em Lisboa.

Dirigindo-se a uma plateia quase cheia, a candidata afirmou que "rejuvenescer significa mudar", e essa mudança precisa de "uma visão do século XXI" e de um "parlamento do século XXII".