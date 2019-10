Actualidade

Los Angeles, Estados Unidos, 04 out 2019 - A investigação sobre as acusações de abuso sexual contra Plácido Domingo vai prosseguir apesar da demissão do tenor espanhol da direção da Ópera de Los Angeles, nos Estados Unidos, disse a advogada encarregada da investigação, Debra Wong Yang.

"Estamos conscientes da demissão apresentada [na quarta-feira] por Plácido Domingo. Porém, tanto nós [investigadores] como a Ópera de Los Angeles acreditamos que é importante que a investigação exaustiva e independente continue", disse na quinta-feira a advogada da sociedade Gibson, Dunn & Crutcher, citada pela agência de notícias Efe.

Debra Wong Yang foi designada no passado mês de agosto pela Ópera de Los Angeles para dirigir uma investigação interna ao comportamento de Plácido Domingo, como diretor-geral da instituição, na sequência das acusações de assédio sexual contra o tenor, feitas por oito cantoras e uma bailarina, em situações ocorridas ao longo de mais de três décadas.