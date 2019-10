Actualidade

As Filipinas abateram cerca de 3.000 porcos para conter o surto de peste suína africana, onde já morreram mais de 20.000 animais desde que a epidemia foi declarada no início de setembro.

Após ter sido detetada a infeção em Quezon, no norte da área metropolitana de Manila, e de acordo com os protocolos de quarentena, todos os animais foram abatidos num raio de um quilómetro, indicou hoje a chefe do departamento de Veterinária de Manila, Ana Maria Cabel.

"Ainda existem cerca de 5.000 porcos que vão ser abatidos na área", acrescentou.