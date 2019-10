Actualidade

O diplomata brasileiro Kenneth da Nóbrega teme que o Sínodo da Amazónia, que tem início este fim de semana no Vaticano, seja usado pelo "lóbi agrário europeu" para difamar a agricultura do país.

Em entrevista à Lusa, o embaixador Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega disse que "o Governo brasileiro vê com bons olhos a realização do Sínodo da Amazónia", que faz "parte da missão pastoral da Igreja [Católica], está de acordo com a legislação brasileira, com o acordo entre o Brasil e a Santa Sé que rege as atividades da Igreja no Brasil".

"Reconhecemos na Igreja um papel importante na formação da sociedade brasileira e a opção da Igreja ativa pelos mais pobres é objeto de grande apreciação de nossa parte", completou.