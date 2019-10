Actualidade

O único padre indígena brasileiro que colaborou na documentação preparatória do Sínodo da Amazónia, Justino Sarmento Rezende, considera que o Governo do seu país deve dialogar com os povos indígenas e não impor seus pensamentos.

"É preciso que o Governo brasileiro esteja disposto a dialogar com os indígenas e não somente impor seus pensamentos (...) O Governo tem ouvido apenas aqueles que vão de acordo com os seus interesses. Seria muito interessante que ele ouvisse os indígenas" afirmou o sacerdote, 58 anos.

"Os indígenas têm muito a contribuir com o Estado brasileiro porque são pessoas que conhecem a região onde moram" e "são possuidores de muitas coisas, não são pobres", acrescentou.