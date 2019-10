Eleições

O PS deverá ganhar as legislativas de domingo sem maioria absoluta e com uma vantagem menor sobre o PSD do que tinha no início da campanha eleitoral, segundo as últimas sondagens publicadas na comunicação social.

A sondagens dão aos socialistas uma vitória que varia entre os 37%, no estudo da Universidade Católica para o jornal Público e a RTP, e os 38,8%, no da Eurosondagem para o Sol e o Porto Canal.

Quanto ao PSD, o melhor 'score' é alcançado na sondagem do Público (30%) e o pior no estudo da Eurosondagem (25,5%).