Eleições

O presidente do PSD visitou hoje um mercado, pela primeira vez em campanha, e tinha à sua espera em Alvalade figuras do partido como Miguel Pinto Luz e José Eduardo Martins, que têm criticado opções da direção.

À entrada do mercado de Alvalade, em Lisboa, onde chegou a bordo do autocarro de campanha do PSD, com a Juventude Social-Democrata, Rui Rio tinha à sua espera vários dos candidatos por Lisboa, como Filipa Roseta ou Marques Guedes, mas também o antigo ministro Mira Amaral e Nunes Liberato, que foi chefe da Casa Civil de Cavaco Silva, bem como a histórica militante por Lisboa Virgínia Estorninho.

O atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, - que já admitiu que poderá ser candidato à liderança do PSD contra Rio e que ficou fora das listas de deputados - era outro dos que esperava o líder do PSD, a par do antigo secretário de Estado do Ambiente, José Eduardo Martins, que apoiou Rio contra Santana Lopes nas anteriores diretas, mas também tem criticado opções da atual direção.