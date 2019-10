Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que as autoridades estão atentas aos episódios de violência armada no centro e norte de Moçambique, prometendo que não vai deixar que "o povo morra sem proteção".

"Nós não estamos distraídos e não nos podem distrair: estamos atentos os atos macabros que se estão a registar em alguns pontos no centro e, com alguma intensidade, no norte e não vamos deixar que o povo morra sem proteção", disse o chefe de Estado moçambicano, falando ao país, durante as cerimónias centrais alusivas às celebrações de dia paz, que hoje se assinala.

Em causa estão ataques armados a viaturas registados desde agosto no centro de Moçambique, episódios que já causaram três mortes e vários feridos, e a violência armada em Cabo Delgado, no Norte, onde grupos desconhecidos têm atacado alguns pontos desde outubro de 2017.