Actualidade

A mais alta autoridade xiita do Iraque, o grande ayatollah Ali al-Sistani, expressou hoje apoio ao movimento de contestação no país, apelando às autoridades para satisfazerem as reivindicações dos manifestantes, num discurso feito por um seu representante.

Novos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança registaram-se hoje em Bagdad, apesar de um apelo à calma por parte do primeiro-ministro, Adel Abdel Mahdi, e ao bloqueio da Internet, no quarto dia de um movimento de contestação que já causou mais de 30 mortos em todo o país.

O movimento, iniciado na terça-feira na capital e que se alargou a numerosas cidades do sul do país, de maioria xiita, reivindica nomeadamente empregos para a juventude e a saída dos dirigentes "corrompidos".