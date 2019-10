Eleições

A líder centrista, Assunção Cristas, fez um apelo à união no partido, de "todos os que um dia já votaram no CDS", aos insatisfeitos a darem-lhe apoio nas legislativas e ajudarem a dar uma "surpresa" no domingo.

No dia em que o partido cancelou a agenda de campanha a partir das 15:00 de hoje, devido à morte do fundador, Diogo Freitas do Amaral, Cristas manteve o programa da manhã com uma rápida passagem pelo mercado de Caldas da Rainha, Leiria, antes de seguir para um almoço em Setúbal, onde terá o antigo presidente Paulo Portas a apoiá-la.

A presença de Paulo Portas, afirmou, "tem todo o significado" neste último dia de campanha, em que foram divulgadas sondagens que dão intenções de voto em redor dos 5%.