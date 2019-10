Eleições

O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza afirmou hoje que não está no horizonte do PAN fazer parte de uma solução governativa, considerando ainda "difícil" que haja conversações com o PS, face à distância das posições dos dois partidos.

"No nosso horizonte, não está, neste momento, fazer parte de um Governo ou de uma solução governativa", disse André Silva, que respondia a perguntas durante uma ação de campanha na Cidade Universitária, em Lisboa.

Segundo o dirigente, o partido não está focado "em estar ou não estar no Governo", porque isso "não é uma meta, não é um objetivo" e não faz parte dos planos do PAN.