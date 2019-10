Actualidade

O serviço de urgência de psiquiatria do Hospital de Portimão, no distrito de Faro, reabriu na terça-feira, seis anos depois de ter encerrado, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Em comunicado, a ARS/Algarve sustentou que a reabertura do serviço "vai melhorar a acessibilidade, a qualidade e a rapidez no atendimento para as pessoas com doença mental na região do Barlavento algarvio, ao mesmo tempo que reduzirá o fluxo de doentes" para a urgência daquela especialidade no hospital de Faro.

"Ao mesmo tempo que reduzirá a afluência ao serviço no Hospital de Faro, evitará a transferência de pacientes para outros hospitais fora da região", destacou à agência Lusa fonte da ARS/Algarve.