O designer português Tiago Higgs fez parte da equipa do estúdio londrino que realizou o filme de lançamento do disco "Ghosteen", de Nick Cave, divulgado a nível mundial na noite de quinta-feira, e hoje disponível nas plataformas digitais.

Em declarações por 'email' à Lusa, o designer sediado em Londres contou que o responsável do Hingston Studio, Tom Hingston, entrou em contacto com ele para saber se estaria "disposto a ajudar no projeto".

"Eu juro que no dia em que comecei a trabalhar no vídeo ainda não sabia quem era o Nick Cave, mas já tinha ouvido o álbum", reconhece o português de 35 anos, filho de mãe produtora de televisão independente e de pai designer, que já trabalhou para marcas como Vodafone, Nissan ou Microsoft, entre muitas outras.