Actualidade

A Diocese de Viseu vai lançar um vinho de missa, na sequência da replantação de 14 hectares de vinha na Quinta dos Carvalhiços, em São Miguel de Outeiro, no concelho de Tondela.

Dois anos depois de a vinha ter sido replantada, realizaram-se agora as primeiras vindimas na quinta, que foi doada à Fundação São José, da Diocese de Viseu.

Na sua página da Internet, a diocese refere que se colheram este ano "as primeiras uvas desta vinha integrada na Região Demarcada do Dão e o enólogo Hugo Chaves está a preparar, com elas, o primeiro vinho de missa com marca própria".