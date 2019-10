Eleições

A cabeça de lista do Livre por Lisboa nas eleições legislativas, Joacine Katar Moreira, afirmou hoje que é preciso "evitar que haja Bolsonaros" no parlamento, comparando André Ventura, do Chega, ao Presidente brasileiro.

"Precisamos de evitar que haja Bolsonaros" em Portugal, afirmou Joacine Katar Moreira à Lusa, em frente à estação de comboios de Queluz, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, onde recebeu o apoio declarado de alguns populares.

A candidata do Livre, comparando com o Presidente do Brasil, considerou que "Bolsonaro é um exemplo muito semelhante ao do André Ventura aqui", sustentando que ambos "são indivíduos completamente populistas, com uma ótica antidemocrática, mas são indivíduos que igualmente não têm programa para o país".