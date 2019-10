Eleições

O secretário-geral do PS afastou hoje fantasmas de maioria absoluta, dizendo que não há executivos de mãos livres na democracia portuguesa, mas avisou para os riscos de um governo com mãos atadas.

Os avisos foram deixados por António Costa no tradicional almoço da Trindade, em que estiveram presentes figuras de referência dos socialistas, como o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Numa intervenção em que tinha perto de si o ministro das Finanças, Mário Centeno, assim como o presidente do PS, Ferro Rodrigues, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, António Costa recusou a tese de que em democracia existam governos "com as mãos livres".