Actualidade

A 4.ª edição do Observatório Close-Up, em Vila Nova de Famalicão, retrata o cinema como "arte privilegiada" para mostrar a História, mas também com capacidade de "aldrabar" a temporalidade, tendo o tempo como fio condutor.

Apresentada ao final desta manhã, a mostra da edição de 2019 vai decorrer entre os dias 12 e 19 de outubro, enquanto o Observatório de Cinema decorre ao longo do ano, "procurando inovar" no formato, com a História do Cinema "no cerne da programação".

Em 2019, a programação divide-se entre cinema para toda a família, com filmes como "Toy Story" e o "Rei Leão" (em versões propositadamente musicadas para esta edição, pela Orquestra de Jazz de Matosinhos e pelos Mão Morta), sessões para escolas e sessões especiais dedicadas a realizadores como Quentin Tarantino, cinema francês e oficinas, e presta ainda uma atenção especial ao novo cinema de terror, que pretende "muito mais do que fazer dar saltinhos" nas cadeiras, disse a organização.