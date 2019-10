Moçambique/Dívidas Ocultas

A justiça norte-mericana adiou por uma semana o início do julgamento do esquema de corrupção das dívidas ocultas de Moçambique, para 15 de outubro, quando é selecionado o painel de júris, disse hoje à Lusa uma fonte oficial.

O julgamento, inicialmente previsto para 07 de outubro, foi adiado para oito dias depois, precedido por uma audiência no dia 11 de outubro, através de uma ordem do juiz William Kuntz.

Desta forma, o tribunal federal de Brooklyn, oficialmente do distrito leste de Nova Iorque, vai iniciar os procedimentos do julgamento com a escolha de 12 jurados e seis suplentes, no dia 15 de outubro, a partir das 09:30, hora local (14:30 em Lisboa).