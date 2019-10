Eleições

O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas defendeu hoje que é preciso "travar" a arrogância do PS e apelou à concentração dos votos no partido para "somar" deputados no parlamento e formar uma maioria de centro direita.

O apelo foi feito por Paulo Portas na última ação de campanha dos centristas, um almoço em Setúbal, onde esteve ao lado da presidente centrista, Assunção Cristas, e em que avisou ser necessário concentrar votos no CDS-PP, nas eleições legislativas de domingo.

Há a necessidade, afirmou, de "travar a crescente arrogância do discurso do poder" dos socialistas.