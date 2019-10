Ébola

O arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo (RDCongo), disse hoje que a grande dificuldade de combate à epidemia de Ébola no país é a insegurança e considerou que o papel da Igreja é sensibilizar para comportamentos responsáveis.

"O Governo e a OMS [Organização Mundial da Saúde] fazem o seu melhor, mas a grande dificuldade no leste são os bandos armados e a insegurança, que não permitem às equipas sanitárias ir a todo o lado", afirmou Fridolin Ambongo Besungu.

Aos jornalistas, no Vaticano, onde no sábado vai ser criado cardeal, passando a ser o segundo do país no Colégio Cardinalício, que tem por missão aconselhar o Papa, Fridolin Ambongo Besungu declarou que, "infelizmente, o Ébola está na [RD] Congo há muitos anos".