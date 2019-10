Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, irá manter no cargo o seu atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, indiciado hoje por fraude eleitoral pela Polícia Federal, disse à imprensa local o porta-voz da Presidência da República.

"O Presidente da República aguardará o desenrolar do processo. O ministro permanece no cargo", respondeu o porta-voz, Otávio Rêgo Barros, ao ser questionado pelos jornalistas brasileiros acerca da situação do ministro do Turismo dentro do executivo.

A Polícia Federal brasileira indiciou hoje o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, pelo crime eleitoral de omissão na prestação de contas de campanha e pelo crime de associação criminosa.