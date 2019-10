Eleições

O secretário-geral do PS acusou a "direita" de ter hoje "plantado" um homem no final da arruada socialista, no Terreiro do Paço, em Lisboa, para o "caluniar" sobre os incêndios de Pedrógão Grande de junho de 2017.

"É seguramente um senhor que estava ali para provocar, repetindo uma mentira sobre uma situação que constituiu uma tragédia do país", declarou António Costa aos jornalistas, na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, momentos antes de partir para o Porto onde esta noite encerra a campanha socialista.

Momentos antes, António Costa teve um incidente com um homem que o abordou para o criticar "por ter gozado merecidas férias enquanto morriam pessoas" nos incêndios de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.