Óbito/Freitas do Amaral

O ex-presidente do Tribunal de Contas Guilherme d'Oliveira Martins recordou hoje o fundador do CDS Diogo Freitas do Amaral como um "homem de causas até ao fim" e elogiou o seu "grande sentido de solidariedade".

"Diogo Freitas do Amaral era um homem de causas e até ao fim esteve sempre empenhado nas causas cívicas, nas causas da democracia", afirmou o antigo ministro, à entrada para o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, onde decorre o velório de Freitas do Amaral.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi dos primeiros a chegar aos Jerónimos, onde a urna com o corpo de Freitas do Amaral está em câmara ardente desde as 17:00, na Igreja de Santa Maria.