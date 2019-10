Eleições

A antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite defendeu hoje que Rui Rio deve manter-se como presidente do PSD mesmo que perca as eleições de domingo, considerando que "não há ninguém" que possa mobilizar como ele a população.

Em declarações aos jornalistas antes de acompanhar Rui Rio na tradicional descida do Chiado em Lisboa, a antiga ministra das Finanças, sua apoiante de primeira de hora, elogiou o caráter "genuíno e diferente" do presidente do PSD.

"O país devia compreender que tem uma oportunidade rara de poder escolher uma pessoa verdadeiramente diferente do que tem sido a classe politica: tem uma forma especial diferente, genuína, consciente, não se importa com as consequências, mas não arreda um milímetro das suas convicções e maneiras de estar", afirmou.