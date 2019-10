Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau acusou hoje o PAIGC, partido mais votado, de tentar criar instabilidade, o Governo de falta de cooperação institucional e o primeiro-ministro de o ter impedido de participar na Assembleia-Geral da ONU.

Num comunicado enviado à imprensa, José Mário Vaz afirma que desde as legislativas de março as "tentativas de criar instabilidade no país, protagonizadas por um partido que foi o mais votado, mas que não obteve maioria para governar, têm sido permanentes", referindo-se ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

"O Presidente da República, como sempre, tem agido ponderamente e em prol dos interesses do país", salienta José Mário Vaz.