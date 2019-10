Actualidade

O ministro da Justiça brasileiro, Sergio Moro, disse hoje que não será candidato às presidenciais de 2022 "por questões de lealdade", acrescentando que apoiará o Presidente do país, Jair Bolsonaro, em caso de recandidatura.

"Eu digo ao Presidente que essas notícias sobre uma eventual candidatura minha são intrigas. Ele sabe que eu não vou ser candidato. Primeiro por uma questão de dever, de lealdade. Como é que você entra no Governo e vai concorrer com o político que o convidou para participar no executivo?", questinou Moro, numa entrevista publicada hoje pela revista Veja.

"Também não me vou filiar ao [partido] Podemos, nem vou ser candidato a vice. Não tenho perfil político-partidário. O meu candidato em 2022 é o Presidente Bolsonaro e pretendo fazer um bom trabalho como ministro até ao fim", referiu ainda o ex-juiz e atual responsável pela pasta da Justiça.