Actualidade

O presidente Comissão Nacional da UNESCO, Moraes Cabral, disse hoje que é preciso tomar "uma nova consciência" face as alterações climáticas, para preservar o património e estudá-lo em "profundidade", em conjunto com a comunidade científica.

"Ao estudar estes fenómenos climatéricos temos de verificar quais são as medidas de prevenção dos seus efeitos nefastos sobre o património, ou mitigar os seus feitos negativos. Para já não há alarme, mas sítios que estão próximos de rios ou mar, sofrem os feitos negativos das inundações", indicou à Lusa o embaixador Moraes Cabral, durante o seminário "Territórios UNESCO e Alterações Climáticas: desafios e soluções", hoje, no Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa.

Este concelho do distrito da Guarda tem no seu território uma dupla classificação de Património Mundial da Humanidade, através das Gravuras do Côa e do Alto Douro Vinhateiro, ambos classificados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).