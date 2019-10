Actualidade

O clarinetista Telmo Costa é o Jovem Músico do Ano do Prémio Jovens Músicos, organizado pela RTP/Antena 2, anunciou este canal da rádio pública.

"Como Jovem Músico do Ano, Telmo Costa é também credor do Prémio Maestro Silva Pereira e do Prémio do Círculo Richard Wagner, aos quais juntou ainda o Prémio da União Europeia para Concursos Musicais para Jovens", lê-se na conta oficial do Facebook, da Antena 2, canal especializado em música clássica da rádio pública.

Telmo Costa era um dos seis vencedores, por categoria, da 33.ª edição do Prémio Jovens Músicos, que se apresentaram na quinta-feira à noite para a última prova da competição, realizada no concerto de abertura do Festival Jovens Músicos, a decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e que encerra no sábado.