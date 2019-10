Eleições

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu hoje que as novas soluções que Portugal precisa "só serão construídas com o BE", garantindo que o partido vai ser "a força estável, exigente e determinada para fazer tudo aquilo que falta".

"Nesta campanha o que nos pedem é que tenhamos a força e a responsabilidade para, na segunda-feira, começarmos de onde se ficou nestes quatro anos e tratarmos de tudo aquilo que ficou por fazer", afirmou Catarina Martins no comício de encerramento da campanha para as legislativas, um jantar inédito em Setúbal que junta 400 pessoas.

Num discurso no qual elencou todas as medidas das quais o Bloco se orgulha na legislatura que agora termina - e também o que falta fazer -,a coordenadora bloquista defendeu que "acreditar num país de cabeça erguida exige novas soluções para o país" e que "essas novas soluções só serão construídas com o Bloco de Esquerda".