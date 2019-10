Actualidade

O Ministério das Finanças afirma, em comunicado, que a revisão em alta de hoje pela DBRS do 'rating' de Portugal "reflete a melhoria continuada e estrutural do desempenho da economia portuguesa".

"A agência de 'rating' DBRS reviu hoje em alta o 'rating' da República Portuguesa para BBB ('high') com perspetiva estável. Esta revisão reflete a melhoria continuada e estrutural do desempenho da economia portuguesa", indica o Ministério das Finanças num comunicado hoje divulgado.

O ministério tutelado por Mário Centeno refere que a DBRS "destaca o esforço continuado de consolidação orçamental estrutural, que se traduz no equilíbrio das contas públicas e na redução sustentada do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB), no quadro de uma política que promove o investimento, o crescimento sustentável e a criação de emprego permanente".