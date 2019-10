Actualidade

Os dirigentes democratas que dirigem o inquérito do Congresso dos EUA no quadro do processo de destituição de Donald Trump solicitaram oficialmente na sexta-feira à Casa Branca documentação relacionada com a Ucrânia até ao próximo dia 18.

"A Casa Branca recusou colaborar, e até responder, a pedidos múltiplos de comissões para a entrega voluntária de documentos. Ao fim de mais de um mês de obstrução, parece evidente que o Presidente escolheu a via do desafio, do entrave e das operações de dissimulação", escreveram, em comunicado.

"Lamentamos profundamente que o presidente Trump nos tenha colocado, bem como ao país, nesta posição, mas os seus atos não nos deixam outra escolha", concluíram.